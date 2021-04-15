Спасатели час тушили пожар в трансформаторной подстанции Петербурга

В Петербурге произошел пожар на трансформаторной подстанции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный пожар разгорелся во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В одиннадцатом часу вечера среды, 14 апреля 2021 года, на телефон экстренной службы поступил звонок о том, что в Купчино у дома 5, корпус 6, по Малой Бухарестской улице горит трансформаторная подстанция. На место направились 15 спасателей и три единицы спецтехники.

- Когда пожарные приехали на место, то обнаружили, что горел строительный мусор в реконструированной трансформаторной подстанции. Площадь пожара была уже около 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Спасателям понадобилось около часа, чтобы локализовать возгорание. После чего они приступили к проливке и проверке причин пожара.

Сообщений о пострадавших не поступало.