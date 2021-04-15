В Петербурге задержали мужчину, 10 лет скрывавшегося из-за жестокого убийства в Московской области

В Петербурге задержали мужчину, разыскиваемого 10 лет за убийство Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который почти 10 лет находился в федеральном розыске по обвинению в убийстве. 44-летнего уроженца города Кобулети поймали в среду, 14 апреля 2021 года, у дома 79, корпус 3, по Гражданскому проспекту. Вскоре его ждет поездка в Московскую область, откуда он и сбежал от правосудия.

- Согласно данным расследования, 9 декабря 2011 года указанный мужчина находился в автомастерской, расположенной в Мытищах в Московской области. Там же были его двое подельников и их жертва, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Между мужчинами был какой-то конфликт. Трое избивали одного, несколько раз выстрелили в него, а после того, как тот скончался, сбросили его труп в водосточный коллектор, расположенный на улице Центральной в деревне Сгонники.

Сейчас задержанный находится в отделении Калининского района Петербурга.