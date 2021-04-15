Церемония прощания с погибшим пожарным Ильей Белецким началась в Петербурге

С Ильей Белецким прощаются в его родной пожарной части. Фото: Олег ЗОЛОТО

Траурная церемония прощания с пожарным Ильей Белецким, погибшим на «Невской мануфактуре» три дня назад, началась в Петербурге утром 15 апреля. Коллеги, родные и друзья спасателя приехали в 64-ю пожарную часть на Зубковской улице, чтобы лично проститься с погибшим.

- После церемонии прощания в 12:00 состоится отпевание в храме Преподобного Серафима Саровского, потом - гражданская панихида и в 13:00 - похороны на Серафимовском кладбище, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, что начальник отряда, 31-летний прапорщик Илья Белецкий попал в огненную ловушку, когда с сослуживцами выводил людей из горящего здания предприятия «Невская мануфактура».

Погибший (посмертно) и пострадавшие огнеборцы указом президента России награждены Орденами мужества.