Более 23 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге

Врачи продолжают бороться с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 23 тысяч жителей Петербурга прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Данные по состоянию на 10 утра 15 апреля сообщает городской Оперативный штаб.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 012 человек. Обработан 14 861 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Продолжают работу и городские волонтеры. За прошедший день они выполнили 6280 заявок на оказание помощи одиноким и пожилым людям. Тем петербуржцам, которым нужна помощь волонтеров, необходимо оставить заявку по номеру: 8-800-200-34-11.