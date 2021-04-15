Видео прощания с пожарным, погибшим на "Невской мануфактуре" в Петербурге

В Петербурге прощаются с пожарным, погибшим на "Невской мануфактуре" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге утром в четверг, 15 апреля 2021 года, началась церемония прощания с пожарным Ильей Белецким, погибшим на "Невской мануфактуре" во время страшного ЧП. Друзья, родные и коллеги спасателя собрались в 64-й пожарной части, чтобы вспомнить добрым словом героя и попрощаться с ним.

- Сегодня для нас очень трагичный и очень страшный день, - еле сдерживая слезы сказала сестра пожарного. - Мне бы хотелось очень много рассказать, каким ты был крутым братом, которому можно было всегда позвонить, получить поддержку и защиту.

Над гробом спасателя горько рыдала мать, отец со скорбным лицом пытался поддерживать супругу в момент страшного горя.

Напомним, что после церемонии прощания в храме Преподобного Серафима Саровского в 12:00 состоится отпевание. После этого гражданская панихида. Похоронят героя на Серафимовском кладбище.

Илья Белецкий погиб в огне горящего здания "Невской мануфактуры" 12 апреля. Указом президента России он был посмертно награжден Орденом мужества.