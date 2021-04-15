Пожарных, пострадавших на "Невской мануфактуре", готовят к операциям

Спасателям, пострадавшим при пожаре на "Невской мануфактуре", предстоят операции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Обоих спасателей, которые серьезно пострадали во время тушения пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге, готовят к операциям. Об этом в пресс-службе МЧС Северной столице рассказали в четверг, 15 апреля 2021 года. Отмечается, что оба находятся в стабильно тяжелом состоянии, однако ухудшений нет.

- Борису Старковскому сегодня будет проведен первый этап хирургического лечения, - пояснили в МЧС.

Спасателя Антона Соколова вывели из состояния шока. Первый этап хирургического лечения ему назначен на завтра.

Напомним, что страшный пожар на Октябрьской набережной начался в полдень 12 апреля. Огонь очень быстро охватил здание. Три спасателя пострадали, одного из них уже выписали из больницы. Двое остаются на лечении. Также погиб пожарный Илья Белецкий. Сегодня проходит прощальная церемония с героем и похороны.