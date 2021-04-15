Водителя каршеринга с килограммом мефедрона поймали в Петербурге

Кило мефедрона нашли в каршеринге приезжего из Подмосковья. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники из петербургского управления по борьбе с наркотиками задержали 26-летнего жителя Московской области. Столичный гость ездил по Петербурга на каршеринге, а в салоне которого лежало больше килограмма мефедрона.

- Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Невскому району совместно с коллегами из ГИБДД у дома 18 по проспекту Большевиков был задержан мужчина 1994 года рождения. В результате осмотра автомобиля был изъят бумажный пакет, внутри которого находилось 1,2 кг мефедрона, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержанного отвезли в полицию, где на него составили административный протокол за «потребление наркотических средств без назначения врача». Впрочем, этим дело не ограничится. В ближайшее время в отношении наркокурьера возбудят уголовное производство.