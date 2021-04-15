Пьяный «летчик» снес столб на Планерной улице

"Солярис" разбился на Планерной улице. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло утром 15 апреля в приморском районе Петербурга. На Планерной улице водитель серебристого «Хендэ Солярис» разогнал машину сколько смог и вылетел на тротуар, где снес бетонный столб.

- Летел 100-120... сначала столб, потом остановка, следом на дорогу. В машине было два человека, пассажир наглухо - водитель неизвестно. Запах перегара перебивал запах гари еще в метре от машины, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По другим данным, пассажир все же выжил. Его и водителя госпитализировали врачи скорой помощи. По счастью, никто из прохожих при аварии не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение по Планерной улице ограничено.