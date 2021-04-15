Более 700 человек заболели и 27 умерли от коронавируса в Петербурге на 15 апреля

В Петербурге более 700 человек заболели коронавирусом на 15 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается неустанная борьба с пандемией. С начала весны распространение инфекции держится на одном уровне, изредка немного повышаясь или падая. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг, 15 апреля 2021 года, в Северной столице заболели еще более 700 человек.

- За последние сутки в Петербурге коронавирусом заразились еще 719 человек. За все время пандемии официально инфекция была обнаружена у 405 220 горожан, - сообщили в оперштабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 15 апреля 2021 года / Фото: Яндекс

Число новых выздоровевших на минувшие сутки выросло по сравнению с днем ранее. Сегодня выписаны 1456 пациентов. Накануне их было 977. За все время победили инфекцию 361 456 человек.

А вот смертность пока остается на одном и том же уровне. Всего от коронавируса умерли 12 720 человек, из них 27 за последние сутки.

В Ленинградской области статистика следующая: заражены за время пандемии 41 262 человек (+92 за сутки), умерли – 1060 (+7), выздоровели 38 622 (+91).