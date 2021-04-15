120 детских лагерей дневного пребывания откроют летом в Петербурге

В Петербурге организуют 120 детских летних лагерей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Лето уже близко и власти Петербурга начинают принимать заявки от родителей, которые хотели бы отправить детей летом на отдых в лагерь. Нынешний год будет отличаться от прошлого, когда из-за коронавируса детский отдых был сильно ограничен.

- Во-первых, как и в докоронавирусные времена продолжительность смены будет составлять - 21 день. Всего летом пройдет 4 смены. Во-вторых, отдохнуть дети смогут не только в лагерях Петербурга и Ленинградской области, но и выезжать в другие регионы. В-третьих, заполняемость лагерей выросла с 50% до 75%. В-четвертых, возобновят работу и городские лагеря дневного пребывания - их будет больше 120, - отметила на своей странице ВКонтакте вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

Другими словами, детский летний отдых будет организован практически также, как и до пандемии. При этом все санитарные нормы и рекомендации Роспотребнадзора будут выполняться.

Сертификаты на поездку в лагерь можно оформить с 19 апреля в МФЦ или районной администрации.