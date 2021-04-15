Рецидивиста задержали за сексуальные домогательства к 13-летней девочке в Петербурге

Рецидивиста задержали за домогательства к 13-летней девочке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

38-летнего мужчину задержали за развращение 13-летней девочки в Санкт-Петербурге. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще 15 февраля 2021 года, после обращения в полиции отца пострадавшей. Однако подозреваемый скрылся от следствия, уехав домой в Брянскую область, где 13 апреля его и поймали.

- 8 февраля в полицию обратился 40-летний отец девочки и рассказал, что неизвестный мужчина пишет его дочери в соцсетях, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Началось следствие и полицейские выяснили, что вечером 7 февраля мужчина встретился с девочкой у Суздальского озера в Выборгском районе, отвел ее на 100 метров от берега, где совершил развратные действия.

За мужчину возбудили уголовное дело. Ранее он уже был судим за изнасилование ребенка и отсидел 7 лет в колонии.