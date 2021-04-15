В детских лагерях пройдут четыре смены по 21 день, заполняемость составит 75%

Дети смогут отдохнуть в лагерях в четыре смены. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга рассказали, как пройдет летняя оздоровительная кампания в детских лагерях 2021 года. Она будет отличаться от прошлой, которая была сильно ограничена карантинными нормами. В этот раз все будет гораздо свободнее - заполняемость лагерей увеличена с 50% до 75%, а смены вновь станут полновесными.

- Хочу акцентировать внимание на нескольких важных моментах. Во-первых, как и в докоронавирусные времена продолжительность смены будет составлять - 21 день. Всего летом пройдет 4 смены, - отметила профильный вице-губернатор Ирина Потехина, отвечающая за вопросы образования.

При этом отдыхать юные петербуржцы смогут не только в городе и области, но и в других регионах России. В том числе на Черноморском побережье.

Ну а для тех, кто останется в Петербурге, будут открыты 120 городских лагерей дневного пребывания.

- Словом, летняя оздоровительная кампания почти возвращается к своему привычному формату. Разумеется - с соблюдением всех санитарных требований, - отметила Потехина.

Принимать заявки от родителей начнут с 19 апреля (на первую и вторую смены). На третью и четвертую - с 11 мая.