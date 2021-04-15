Петербуржца задержали за рассылку 14-летней девочке порно-фото со своим участием

В Петербурге задержали мужчину за развратную переписку со школьницей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который несколько месяцев посылал 14-летней девочке свои фотографии порнографического характера. 13 апреля 2021 года в следственный комитет по Красносельскому району обратился 50-летний отец школьницы, который рассказал, что обнаружил у своей дочери переписку интимного характера.

- Полиция выяснила, что собеседник школьницы - 46-летний мужчина, проживающий в доме 9 по улице Маршала Захарова. С начала 2021 года он делал порно-фотографии со своим участием, которые отправлял девочке, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела и задержали рядом с его домом. Сейчас он находится под стражей. Любителю развратных фотографий грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Ранее он уже был судим за кражи и неуплату алиментов.