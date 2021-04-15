Губернатор приехал на похороны пожарного, погибшего на «Невской мануфактуре»

Илью Белецкого похоронили на Серафимовском кладбище. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приехал на Серафимовское кладбище, где днем 15 апреля прошла церемония прощания с пожарным Ильей Белецким, погибшим три дня назад во время тушения огня на предприятии «Невская мануфактура».

- Илья выбрал героическую профессию. Он не собирался становиться героем, но стал им. Он первым вошел в горящее здание и спас жизни людей ценой своей жизни. Хочу пожелать родным душевной стойкости и выдержать все испытания. От имени правительства Петербурга, от имени горожан, примите самые глубокие соболезнования. Большое вам спасибо и низкий поклон, -заявил глава города, обращаясь к родителям Ильи Белецкого.

А начальник Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу генерал Алексей Аникин попросил прощения у родных погибшего, что не уберег близкого им человека: «Простите, если можете. Мы всегда будет его помнить, пусть земля будет пухом».

Напомним, Что Илья Белецкий (посмертно) и его сослуживцы, пострадавшие на пожаре, награждены Орденами мужества.