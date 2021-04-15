Смольный решит, как проводить "Алые паруса" в условиях пандемии

Пиотровский возглавит комитет по подготовке "Алых парусов" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Этим летом в Санкт-Петербурге состоится главный праздник для выпускников школ - "Алые паруса". В прошлом году мероприятие не проводилось из-за разгара пандемии, однако сейчас, когда эпидемия идет на спад и специалисты уже выработали ряд эффективных мер для борьбы с распространением инфекции, праздник готовы провести. В четверг, 15 апреля 2021 года, Смольный рассказал, что уже планирует подготовку торжества.

- "Алые паруса" - единственный в мире масштабный праздник, посвященный выпускникам школ. Надеюсь, в этом году эпидемиологическая обстановка позволит нам провести это уникальное мероприятие в полном объеме. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы ребята могли собраться вместе максимально безопасно и отпраздновать окончание школы в самом красивом городе, - пообещал вице-губернатор Борис Пиотровский, который возглавит оргкомитет по подготовке и проведению мероприятия.

Комитету предстоит определить формат и место проведения праздника. Единственное, уже известно, что концепция программы будет связана с подвигами и событиями, связанными с именем святого благоверного князя Александра Невского, 800-летие которого отмечается в этом году.