Петербургские спасатели провели масштабные учение перед летним сезоном

В преддверии летнего сезона петербургские спасатели провели масштабные учения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге спасатели провели масштабные учения для подготовки к летнему сезону. Тренировка прошла в четверг, 15 апреля 2021 года, в лесу рядом с озером Сестрорецкий разлив, где специалисты оттачивали навыки по роботе во время паводков и природных пожаров. Учения посетил губернатор Александр Беглов.

- Все силы и средства должны быть полностью готовы к летнему сезону. Мы должны обеспечить безопасность наших горожан, в первую очередь, детей, - сказал Беглов.

В учениях приняли участие 241 человек и 51 единица техники, вертолет Ми-8 и один беспилотный летательный аппарат. Они потушили искусственно созданный лесной пожар, а также провели поисково-спасательные работы по поиску и оказанию первой помощи гражданам, заблудившимся в лесу и пострадавшим от падения деревьев.

Также в тренировке приняли участие поисково-спасательные отряды "Лиза Алерт", "Экстремум" и "Отклик".