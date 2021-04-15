Поставки вакцины "Ковивак" в Петербург начнутся в мае 2021 года

Поставки третьей российской вакцины от COVID-19 "Ковивак" в Петербург начнутся в мае Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В мае в Санкт-Петербурге ожидается первая поставка новой вакцины от коронавируса "Ковивак". Небольшая партия препарата уже поступила в город, однако вакцинация начнется только в следующем месяце. Об этом в четверг, 15 апреля 2021 года, рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на пресс-конференции в ТАСС.

- Партии, которые будут иметь уже какое-то существенное влияние и можно говорить о том, что начинается вакцинация данной вакциной, мы ожидаем в мае, - пояснил Лисовец.

Сейчас жители Петербурга уже могут выбирать, какой вакциной привиться. В городе доступны два из трех зарегистрированных в России препарата - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Последняя поступила в Северную столицу совсем недавно.

На сегодня в Петербурге от коронавируса привились уже более 471,5 тысяч горожан. При этом, более 325,8 тысяч прошли полный цикл вакцинации - получили обе дозы препарата.