Более 20 тысяч работников крупных предприятий Петербурга и члены их семей привились от коронавируса

От коронавируса привились более 20 тысяч сотрудников крупных предприятий и членов их семей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге от коронавируса уже привились более 20 тысяч сотрудников крупных предприятий и членов их семей. Об этом Смольный рассказал в четверг, 15 апреля 2021 года. С февраля в городе организован сервис для подачи заявок от компаний на прикрепление к поликлиникам, чтобы работники фирм могли вакцинироваться по месту работы.

- Темпы вакцинации необходимо наращивать, в том числе создавать условия, чтобы петербуржцы могли привиться в удобное время и в удобном месте. Организованная вакцинация на предприятиях позволит привить тех, кому трудно найти время для прививки в поликлинике, - сказал губернатор Александр Беглов.

Сейчас для предприятий определены 54 пункта вакцинации, в которых могут привиться как работники компаний, так и члены их семей. На сегодняшний день в Петербурге в вакцинации приняли участие 260 фирм, 20 из них воспользовались услугой выездной прививочной бригады.

В общей сложности планируется организованно привить более 80 тысяч работников промышленности.