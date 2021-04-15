В Выборге товарный поезд переехал сидевшего на путях мужчину

Товарный поезд сбил мужчину в Выборге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Транспортная полиция проверяет обстоятельства трагедии, произошедшей в Выборге. Здесь грузовой поезд переехал сидящего на путях мужчину. Машинист пытался остановить многотонную махину, но остановить состав не удалось.

- 15 апреля в 08:55 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 8 пикете станции Выборг Ленинградской области грузовым поездом травмирован мужчина. Установлено, что 58-летний местный житель в момент приближения поезда сидел на железнодорожных путях, - сообщает пресс-служба Северо-Западное управление на транспорте МВД России.

Увидев, что на него несется поезд, мужчины попытался убежать, но не успел и попал под колеса. Смерть наступила мгновенно.

Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка, решение о дальнейших действиях примут по ее результатам.