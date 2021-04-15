Вакцинация на дому начнется в Петербурге через неделю

Жителей Петербурга будут вакцинировать на дому. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже со следующей недели жителей Петербурга будут прививать от коронавируса прямо на дому. Этим займутся специальные мобильные бригады медиков. При этом в первую очередь вакцинируют пожилых горожан, которые находятся в группе риска и тяжелее переносят болезнь.

- Завершается процесс согласования с Роспотребнадзором. Мы надеемся, что начиная со следующей недели начнем вакцинировать маломобильных, пожилых и граждан, имеющих тяжелые хронические заболевания, на дому. При условии их согласия, - заявил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, чьи слова приводит газета «Петербургский дневник».

При этом пожилые петербуржцы и инвалиды, находящиеся в социальных приютах, интернатах и домах престарелых уже практически полностью привиты от ковида - прививки поставлены 90%.

Отметим, что в городе работает более 130 стационарных пунктов вакцинации в медучреждениях, плюс 13 мобильных бригад работают в торговых центрах и на стадионе «Зенита» в день игр.

В стационарах петербуржцы могут выбрать вакцину, какой хотят прививаться - привычный «Спутник» или новая «ЭпиВакКорона». А в мае в город придет и третий препарат, «КовиВак».