Несколько улиц на Петроградской стороне перекроют для движения автомобилей с 17 апреля

Несколько улиц Петроградской стороны закроют для движения машин с 17 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 17 апреля 2021 года на Петроградской стороне Санкт-Петербурга начнут перекрывать улицы для того, чтобы провести работы для восстановления дорог после прокладки водопровода. Так, с 17 по 20 апреля будет ограничено движение автомобилей на пересечении Малого проспекта и Малой Разночинной улицы.

- Следом с 19 по 20 апреля будет закрыто движение по участку Малого проспекта от Пионерской улицы до Малой Разночинной улицы. С С 21 по 23 апреля и с 26 по 30 апреля закроется участок на Малой Разночинной по направлению от Чкаловского проспекта в сторону Малого проспекта, - рассказали в ГАТИ.

Также будет закрыто движение по Малой Разночинной рядом с Чкаловским проспектом с 24 по 25 апреля, а по Чкаловскому от Пионерской улицы до Большой Разночинной улицы машины будут пропускать, но с ограничением.