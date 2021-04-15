Акционер «Невской мануфактуры» написал письмо губернатору с обещанием отреставрировать сгоревшее здание

Акционер обещает восстановить сгоревшее здание. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один из акционеров АО «Невская мануфактура» направил письмо губернатору Санкт-Петербурга с подтверждением обязательства восстановить сгоревшее дотла здание, которое является памятником архитектуры.

- Я, как акционер АО «Невская мануфактура», обязуюсь выполнить ваше указание по реставрации сгоревшего здания в соответствии с историческим обликом с соблюдением норм и требований законодательства об охране памятников и выделить необходимые средства для такого восстановления, - говорится в письме Алексея Устаева к Александру Беглову, текст которого приводит пресс-служба Смольного.

Ранее с обещанием реставрации объекта выступил сам губернатор, а также Комитет по охране и использованию памятников (КГИОП).

Напомним, что генеральный директор предприятия, а также его заместитель арестованы по уголовному дело о пожаре, на котором погиб один сотрудник МЧС и еще трое пострадали.