38% петербурженок сталкивались с дискриминацией на работе

Почти 40% петербурженок так или иначе заявили о притеснениях на работе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Почти 40% жительниц Санкт-Петербурга так или иначе сталкивались с дискриминацией на работе. Кому-то мешали двигаться по карьерной лестнице, другим просто платили меньше мужчин. При этом женщины сильнее опасаются потерять работу, в том числе из-за пандемии, и готовы «вкалывать» больше. А мужчины напротив, не прочь взять отпуск по уходу за ребенком и стать «домохозяйкой».

- В Петербурге 38% женщин сталкивались с дискриминацией на работе. О случаях дискриминации при продвижении по службе заявили 16% женщин против 10% мужчин. В оплате труда — 15% против 9%, - отметила начальник отдела анализа общественного мнения и социальных проблем СПБ ГУП «Информационно-аналитический центр» Елена Аргунова, чьи слова приводит «Мойка 78».

По мнению специалистов, «торможение» в карьере женщин начинается где-то в 40 лет. С этого возраста представительницы прекрасной половины человечества гораздо реже мужчин занимают руководящие должности.

Однако, мужчины чаще говорят о дискриминации, когда речь заходит о распределении обязанностей на работе. Недовольных оказалось 17%.