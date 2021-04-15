Рост цен на продукты замедлился в Петербурге

Огурцы и помидоры подешевели в марте и снизили темпы инфляции. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Цены на продукты в Петербурге продолжают расти, но не так интенсивно как в начале года. О замедлении инфляции в продуктовом секторе экономики сообщают аналитики Северо-Западного Главного управления Банка России.

- Прирост цен на товары продовольственной корзины в марте замедлился. Годовая продовольственная инфляция уменьшилась до 6,5% с 7,2% в феврале. Сильнее всего на ее снижение повлияла динамика цен на овощи и фрукты, - сообщает пресс-служба банка

Сильнее всего огурцы, по сравнению с мартом 2020 года, подешевели огурцы - сразу на 18,7% и помидоры, которые в январе-феврале резко дорожали вместе с куриными яйцами. Томаты показали динамику в минус 8,6%. Не так резко стал дорожать сахар - сказались меры по сдерживанию цен на социально значимые товары.

Годовая инфляция в целом, не только по продуктам, составила по итогам марта в Петербурге 5,4%

Напомним, что по данным регионального управления Федеральной налоговой службы, за год (с апреля 2020-го) продукты в Петербурге подорожали в среднем на 8%.