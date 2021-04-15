Петербуржцы встают в длинные очереди, чтобы сдать или обменять билеты в Турцию

Петербуржцы выстраиваются в длинные очереди перед офисом компании Turkish Airlines. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы атаковали офисы компании Turkish Airlines, чтобы сдать или обменять билеты в Турцию. Для многих жителей Северной столицы стало полной неожиданностью, что Россия решила приостановить полеты в теплую страну. Но причина объективная – там крайне нестабильная ситуация по коронавирусу. Напомним, авиасообщение отменено на 1,5 месяца, с 15 апреля по 1 июня 2021 года. Поэтому логично, что горожане срочно меняют планы на отпуск.

- Люди стоят по несколько часов, чтобы сдать билеты в авиакомпании. Кто-то обменивает их на более поздние даты. Суматохи нет, но очереди длинные, - рассказал «КП» очевидец события.

К слову, в Ростуризме тоже советуют перенести поездки в Турцию на более позднее время и просят туроператорам пойти на встречу и максимально помочь людям.