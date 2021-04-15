Смольный советует звонить в Ростуризм застрявшим в Турции петербуржцам

Смольный просит обращаться в Ростуризм петербуржцев, застрявших в Турции и Танзании из-за отмены авиасообщений. Фото: Александр ГЛУЗ

Петербуржцы, как и жители многих других городов в России, застряли в Турции и Танзании после отмены авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом. В Смольном советуют обращаться за помощью в Ростуризм. Напомним, Россия прервала перелеты между странами на срок с 15 апреля по 1 июня 2021 года. Жители Северной столицы тут же бросились переносить отпуска и сдавать билеты, выстроившись в длинные очереди перед авиакомпаниями. Но есть и те, кто уже отдыхает за границей и волнуется, как ему быть.

На это счет в комитете по развитию туризма в Санкт-Петербурге опубликовали памятку с необходимыми советами. Оказывается, вернуться в город на Неве будет проще простого.

- Организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания тура. Это же самое касается и туристов, которые отдыхают в странах самостоятельно, - сообщается на сайте комитета.