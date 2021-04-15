Суд отправил в СИЗО педофила-рецидивиста по обвинению в домогательствах к 13-летней петербурженке

Суд Петербурга арестовал обвиняемого в разврате 13-летней девочке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал обвиняемого в сексуальных домогательствах по отношению к 13-летней девочке. Напомним, «КП» рассказывала, что 38-летний мужчина вошел в доверие к школьнице через интернет. Какое-то время они общались в соцсетях, после чего «друг» позвал свою жертву на озеро. Там он, не вдаваясь в жуткие подробности, совершил развратные действия.

Позже девочка призналась обо всем отцу, и тот пошел в полицию. Правоохранители не удивились, ведь подозреваемый оказался рецидивистом. В отношении него возбудили новое уголовное дело. Его оперативно задержали и в этот же день доставили в суд. Мужчина сдался.

- Он признал вину в суде. Не возражал против ареста. В СИЗО он просидит минимум по 15 мая 2021 года, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.