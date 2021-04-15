111 тысяч детей отдохнут летом 2021 года в оздоровительных лагерях Петербурга и Ленобласти

Больше 100 тысяч детей побывают в оздоровительных лагерях Петербурга, несмотря на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

111 тысяч детей побывают в оздоровительных лагерях Санкт-Петербурга и Ленинградской области летом 2021 года. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов. По словам градоначальника, родителям не стоит беспокоиться за свое чадо, поскольку во всех детских лагерях будут соблюдаться меры безопасности по коронавирусу.

- Мы увеличили загрузку лагерей с 50% до 75%. Кроме этого, разрешили выезжать детям на отдых и в другие регионы России. В региональный реестр расположенных на территории Петербурга организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи включено 128 учреждений, - сообщил губернатор на обсуждении в Смольном по организации детского отдыха.

Добавим, что родители смогут получить сертификаты на оздоровительные лагеря уже с 19 апреля. Желанный документ можно ухватить в МФЦ или в администрации района.