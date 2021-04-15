Аскольд Запашный высадил клен в Петербурге

Аскольд Запашный высадив в Петербурге клен. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург начал празднование Всемирного дня цирка, который отмечают в эти выходные, 17 апреля, красивой акцией: представители российского цирка и знаменитых цирковых династий высадили деревья в Ново-Манежном сквере.

Место выбрали не случайно. До появления первого стационарного цирка страны - цирка Чинизелли - здесь, на Манежной площади, до 1872 года располагался деревянный цирк его ближайшего родственника, Карла Гинне.

Именно его династию увековечил один из 11 высаженных кленов. Остальные деревья ознаменовали собой другие известнейшие цирковые фамилии: Запашные, Никулин, Абакаровы, Сударчиковы, Корниловы, Багдасаровы, Костюк, Тоньи (старейшая цирковая династия Европы), - а также самую крупную цирковую компанию в мире Росгосцирк.

- Эта прекрасная традиция сочетает в себе и красоту, и глубокий смысл, и озеленение города, - отмерил Аскольд Запашный, высадив «свой» клен. - Спасибо всем, кто в очередной раз все это организовал и поучаствовал.