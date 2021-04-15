Полиция нашла таксиста, скрывшегося с места ДТП после наезда на петербуржца

В Петербурге таксист сбил пешехода и уехал с места ДТП. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Петербургские полицейские нашли таксиста, который сбил 55-летнего мужчину во дворе одного из домов на Будапештской улице, а потом скрылся подальше с места ДТП. Все произошло вечером 14 апреля. Водитель выбежал из машины после наезда на пешехода, но попытался замять инцидент. А вот пострадавший решил обратиться в правоохранительные органы после того, как его обследовали медики.

- Пешехода госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести. В ходе патрулирования такси обнаружили в Кировском районе. На 40-летнего водителя составили два административных протокола, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Теперь таксист может лишиться прав минимум на год. Кром этого ему грозит административный арест до 15 суток.