26 пляжей и зон отдыха откроют в Санкт-Петербурге к лету 2021 года

Смольный готовит к открытию пляжи Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К лету 2021 года в Санкт-Петербурге планируют открыть 26 пляжей и рекреационных зон в черте города. В этих местах Смольный обещает постоянно следить за безопасностью отдыха жителей Северной столицы. Перед стартом сезона специалисты проверят состояние пляжей, а водолазы исследуют дно водоемов. Разрешение на эксплуатацию той или иной зоны отдыха выдадут только в случае безопасности места.

- Потенциально опасные места, непредназначенные для купания, оборудуют профилактическими стендами и возьмут на контроль для регулярного мониторинга. Помимо этого информацию о мерах безопасного поведения на водных объектах опубликуют в муниципальных СМИ, - сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности и правопорядка Петербурга.

Особенно строго контролировать будут владельцев гидроциклов. К примеру, инспекция по маломерным судам собирается пресекать появление любителей экстрима вблизи границ пляжей.