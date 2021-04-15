Власти Петербурга закупят 267 «социальных» квартир для льготников

Смольный планирует в 2021 году купить 267 квартир для льготников на 5,7 млрд рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга планируют купить 267 «социальных» квартир для льготников. Соответствующий аукцион объявил городской комитет имущественных отношений. В списке только «однушки», но некоторые из них с большой площадью. Главное условие – все квартиры должны находиться в жилых домах, которых построили не раньше 2010 года.

- Планируется приобрести 187 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общей площадью от 33 до 42 кв. м. каждая. Максимальная цена одного контракта – 5 495 429,1 рубля. Кроме этого необходимо купить 80 квартир площадью от 42 до 52 кв. м каждая. Они предназначены для льготных категорий граждан. Максимальная цена одного контракта составляет 6 803 864,6 рубля, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Кого-то высокие цены могут удивить, но таковые нынешние условия рынка недвижимости, уверены в комитете имущественных отношений. Всего на покупку «социальных» квартир уйдет около 5,7 млрд рублей.