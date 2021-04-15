Капитан «Зенита» Деян Ловрен пропустит игру с «Краснодаром»

Защитник "Зенита" Деян Ловрен из-за травмы пропустит игру с "Краснодаром". Фото: Олег ЗОЛОТО

Капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен пропустит игру с «Краснодаром». Напомним, защитник сине-бело-голубых не играл в прошлом матче с «Сочи» из-за травмы мышечных тканей. Тогда капитанскую повязку вернули Артему Дзюбе, ранее он лишился ее после скандала с интимным видео.

- Деян Ловрен получил повреждение. Предстоящий матч он точно пропустит, а дальше будем смотреть на то, как будет проходить процесс реабилитации, - сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак пресс-службе клуба в преддверии матча с «Краснодаром».

Добавим, что наставник петербургского клуба не считает, что чемпионство уже никуда не сбежит от команды. Отрыв в 7 очков – это, конечно, хорошо, но футболисты думают только о том, как одержать победу в предстоящей игре в Краснодаре.