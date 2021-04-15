Движение по Октябрьской набережной в Петербурге ограничат с 17 апреля по 9 мая

В ГАТИ рассказали о новых перекрытиях дорог в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга поспешила предупредить водителей о частичном перекрытии Октябрьской набережной с 17 апреля по 9 мая 2021 года. Речь идет только об участке от Приневской улицы до проспекта Большевиков. Причина ограничения движения в прокладке инженерных сетей.

Кроме этого в ГАТИ сообщили автолюбителям о других «невзгодах». К примеру, с 17 апреля по 1 июня водителей временно потеснят на Приморском шоссе, между улицами Песочной и Холмистой в поселке Лисий Нос. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

- Также из-за восстановления благоустройства после прокладки водопровода с 17 по 20 апреля ограничивается движение транспорта на пересечении Малого пр. П.С. и Малой Разночинной улицы; с 19 по 20 апреля закрывается движение транспорта по Малому пр. П.С. от Пионерской улицы до Малой Разночинной улицы; с 21 по 23 апреля и с 26 по 30 апреля закрывается направление движения транспорта по Малой Разночинной улице от Чкаловского проспекта к Малому проспекту, - добавляют в пресс-службе ГАТИ.