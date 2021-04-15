11-летний мальчик на самокате попал под авто во дворе дома в Петербурге

11-летний мальчик попал под авто во дворе дома на Индустриальном проспекте в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

11-летний мальчик попал под колеса автомобиля во дворе дома №36 на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге. Все произошло в 19:34. 42-летний мужчина двигался по двору за рулем «Опеля», как вдруг ему на встречу выкатился ребенок на самокате. Мальчик не успел свернуть и попал под колеса машины.

- Пострадавшему ребенку вызвали скорую помощь. Медики осмотрели его и госпитализировали в больницу. По предварительной информации, у него диагностировали травмы средней степени тяжести, - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту происшествия, пока что говорить о виновнике аварии преждевременно.