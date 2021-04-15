Петербуржцы пожаловались на незаконный снос исторического дома на Бакунина

Жители Центрального района Петербурга сообщают о продолжении стройки на месте дома на Бакунина. Фото: vk.com/mytndvor

Жители Центрального района Санкт-Петербурга вновь пожаловались на снос дома-памятника по адресу проспект Бакунина, 33. Напомним, ранее суд уже запретил проводить на месте какие-либо работы. Градозащитники пытаются доказать, что здание построили в дореволюционное время, а не в советское, чтобы спасти дом.

- Каждый день продолжаются варварские работы на Бакунина 33! Ковшами закапывают и вывозят со стройки исторические кирпичи с клеймами разных производителей XIX века. Также есть свидетельства, что из этих кирпичей прокладывают дорожки для удобства проведения этих варварских работ, - пишет активист Ярослав Костров в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «Вконтакте».

Ранее Госстройнадзор обязал прекратить стройку у треснувшего дома-памятника на Васильевском острове.