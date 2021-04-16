Роспотребнадзор нашел нарушения на 10 млн рублей в школьном питании в Петербурге

Роспотребнадзор сообщил о многократных нарушения организации бесплатного школьного питания в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Роспотребнадзор, на фоне скандалов о плохой организации школьного питания для учеников начальных классов в Санкт-Петербурге, подвел предварительные итоги внеплановых проверок в учебные организации и комбинаты. Да, сезон 2020/2021 еще не завершен, но нарушений найдено достаточно. Организации и должностных лиц в совокупности оштрафовали на чуть более 9,8 млн рублей.

- В ходе проверок установлены нарушения технологий приготовления блюд, условий хранения и сроков годности готовых продуктов и сырья. Найдено несоответствие температуры готовых блюд на линии раздачи и на столе у школьников. Персонал отдельных организаций не полностью проходил медосмотры, а также нарушал правила мытья посуды и санитарного состояния помещений, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Добавим, что инспекторы ведомства собираются проверить деятельность еще 187 школ и двух поставщиков продуктов.