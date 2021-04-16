Машина реанимации угодила в ДТП на Васильевском острове в Петербурге

Мчащаяся "скорая" попала в ДТП в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге машина реанимации столкнулась с легковым автомобилем на Васильевском острове. ДТП произошло на перекресте 8-й линии В.О. и Среднего проспекта В.О. Видео момента аварии появилась в сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Судя по записи, «скорая» двигалась со включенными спецсигналами, но водитель легковушки не среагировал на попутный транспорт. Более того, для него стало полной неожиданностью, что машина внезапно выехала из-за остановившегося трамвая.

- ДТП случилось около 18:15. Как-то очень смело водитель скорой помощи выехал из-за трамвая. Но и водитель легковушки не обратил внимания на то, что соседние автомобили остановились, - пишет «Дорожный инспектор».

В комментариях люди преимущественно считают, что в аварии все же виновата «скорая». В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.