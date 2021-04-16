Группа детей заступилась за актера из «Улиц разбитых фонарей», обвиняемого в педофилии

Некоторые дети заступились за петербургского актера Никиту Струкова, обвиняемого в педофилии. Фото: СОЦСЕТИ

Группа детей заступилась за петербургского актера Никиту Струкова, которого арестовали по обвинению в развращении мальчиков. Напомним, трое подросток рассказали следователям о том, как вожатый детского лагеря домогался до них. Сейчас предполагаемый педофил находится в СИЗО. Тем временем «Комсомолка» пообщалась с другими подопечными Струкова из оздоровительных лагерей, и они преимущественного в шоке от произошедшего.

- Мы с ним познакомились в лагере в 2020 году. Он ни к кому не приставал. Просто хороший человек. Он никого в лагере не выделял. Вел себя нормально, никакого не трогал, веселый. Дети к нему относятся хорошо! – заверил «КП-Петербург» один из подростков-заступников.

Добавим, что Струкову грозит до 12 лет лишения свободы в колонии. Сам он клянется, что просто обнимается с детьми, так как не может им отказать в проявлении чувств. Дома у актера нашли порнографические материалы.