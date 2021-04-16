Завершены поиски 8-летнего ребенка, пропавшего без вести в Санкт-Петербурге

В Петербурге закончили поиски пропавшего 8-летнего мальчика. Фото: lizaalert.org

Волонтеры ПСО «Лиза Алерт» объявили о завершении поисков 8-летнего мальчика, пропавшего в Санкт-Петербурге днем 15 апреля. По словам родителей, сын вышел из школы после уроков, после чего бесследно исчез. На связь ребенок не выходил, поэтому родные обратились за помощью в полицию. К поиску подключились и добровольцы, составившие ориентировку.

К счастью, к полуночи мальчика нашли.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь! – коротко написали в региональной группе «Лиза Алерт» во «Вконтакте».

Подробности поисков волонтеры по традиции не сообщают, поскольку все, что произошло между родными и чадом – конфиденциально из этических соображений.