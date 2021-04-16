Ночной пожар в жилой квартире произошел в Невском районе Петербурга

Спасатели час тушили пожар в жилой квартире в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь на пятницу, 16 апреля 2021 года, произошел пожар в Невском районе. В 02:15 часов на телефон экстренной службы поступило сообщение о возгорании в жилой квартире в доме 22 по проспекту Большевиков. На место незамедлительно выехали четыре единицы спецтехники и 16 человек личного состава МЧС.

- Оказалось, что горит трехкомнатная квартира. Спасателям потребовался час, чтобы полностью ликвидировать огонь, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Пожарные смогли вовремя локализовать пламя, поэтому по итогу выгорела лишь обстановка на площади 5 квадратных метров. Из местных жителей никто не пострадал.

Напомним, накануне вечера в однокомнатной квартире на улице Грибалевой загорелся балкон. Оперативно приехавшие на место спасатели потушили пожар в течение получаса.