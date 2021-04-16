В Петербурге полиция начала рейды по борьбе с тонированными автомобилями

В Петербурге дорожная полиция возобновила рейды по борьбе с тонировкой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники дорожной полиции возобновили рейды по борьбе с тонировкой на автомобилях. Масштабные проверки ежедневно начнутся с пятницы, 16 апреля 2021 года. В ГИБДД отмечают, что, как правило, именно в весенне-летний сезон на дорогах количество машин с тонированными стеклами увеличивается.

- Владельцы наглухо затонированных автомобилей стоят на особом счету у дорожной полиции, наряду с дрифтерами и стритрейсерами. За прошлый сезон сотрудники ДПС поймали более 76,5 тысяч таких нарушителей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Многие автомобилисты, оплатив штраф, оставляли тонировку, за что при повторной поимке уже наказывались административным арестом.

Уже сейчас каждый день полицейские ловят около 300 машин с тонировкой. Десятки из них попались повторно.