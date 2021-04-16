Две легковушки "размотало" в ночном ДТП на КАД Петербурга

Два авто разбилось на КАД в ночь на 16 апреля Фото: принтскрин видео.

Два легковых автомобиля разбились на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге в ночь на пятницу, 16 апреля 2021 года. Авария произошла на внутреннем кольце трассы перед съездом на проспект Косыгина. Об аварии в социальной сети рассказали очевидцы.

- Ночное ДТП на внутренней стороне КАД перед съездом на Косыгина. Вроде все живы, - рассказал свидетель аварии.

Машины столкнулись в правом крайнем ряду трассы. По всей видимости, автомобили не соблюли скоростной режим, из-за чего одно авто врезалось прямо в заднюю часть другого. Машины сильно помялись, однако пострадавших на месте ДТП на видео не видно.

Проезжающий мимо автомобилист остановился, чтобы помочь участникам ДТП - вызвал дорожную полицию и скорую помощь, которые быстро приехали на место. Сотрудники ГИБДД проводят проверку для того, чтобы установить причины аварии.