Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями весенней саркосцифы

Петербуржцы делятся фотографиями алой саркосцифы / Фото: ВК "Грибы и грибники СПб"

С наступлением весны любители прогулок на природе отправились в лес и обнаружили, что из-под земли уже выбрались необычные грибы - саркосцифы. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области с середины апреля 2021 года делятся фотографиями ярко-красных "чашечек", которые еще называются "эльфовыми". Огромное количество снимков появилось в группе "ВКонтакте" "Грибы и грибники СПб".

Считается, что грибы выбирают самые экологически чистые места / Фото: ВК "Грибы и грибники СПб"

- Группа сподвигла меня на поход в лес. Так рано никогда не ходила. Мечтала посмотреть саркосцифу и места сбылась, - рассказала 15 апреля петербурженка Любовь Нещеретная, которая нашла заветные грибы в Парголово.

Также саркоцифу находят в Новой Охте, а также по всей Ленинградской области. Считается, что этот гриб - экологический индикатор. Как правило, гриб не встретишь у шоссейных дорог или в загрязненной местности.

Найти саркосцифу можно только в холодные месяцы / Фото: ВК "Грибы и грибники СПб"

Саркосцифа появляется в прохладные месяцы - зимой или ранней весной. Гриб считается съедобным. Однако его мякоть очень жесткая и чаще всего грибники оставляют алые "чаши" украшать лес.