Телефонных хулиганок задержали за "заминирование" музея и квартиры в Петербурге

Полицейские оперативно установили женщин, подозреваемых в телефонном хулиганстве в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух женщин, которые "заминировали" городской музей и жилую квартиру. В среду, 14 апреля 2021 года, с разницей в несколько часов на телефон экстренной службы 112 поступили сообщения о том, что в двух домах в центре Петербурга заложены бомбы.

- Сначала ранним утром полицейские после звонка анонима проверяли один из крупнейших городских музеев, а вечером того же дня полицейские выезжали на осмотр многоквартирного дома на Таврической улице, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В обоих случаях информация оказалась ложной, поэтому полиция возбудила уголовные дела.

Телефонных хулиганов стражи порядка нашли быстро. Оказалось, что в случае с музеем звонила 61-летняя женщина, проживающая на проспекте Энгельса. Во втором, 52-летняя жительница дома на Таврической улице, который она и "заминировала".

Сейчас полиция выясняет мотивы таких поступков. Хулиганкам может грозить реальный срок до 5 лет.