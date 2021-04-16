20,5 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20538 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 20,5 тысяч жителей Петербурга прошли обследование на наличие коронавируса за последние сутки. Такие цифры приводит на утро 16 апреля городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением ковида в регионе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20 538 человек. Обработано 13 618 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Продолжают работу и петербургские волонтеры. За сутки они выполнили 6836 заявок на оказание помощи одиноким и пожилым горожанам. Оставить заявку на получение помощи можно по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11.

Также продолжается выдача продуктовых наборов малоимущим горожанам. С октября помощь получили уже 205 193 человек.