Сказочные герои появятся на берегу Финского залива в Петербурге

На берегу Финского залива появятся сказочные герои Фото: Олег ЗОЛОТО

Берег Финского залива в Санкт-Петербурга украсят сказочные герои. Они станут "проводниками" по первому детскому экологическому маршруту по заказнику "Северное побережье Невской губы". Об этом в Смольном рассказали в пятницу, 16 апреля 2021 года.

- На маршруте будут установлены информационные стенды, на каждом из которых посетители найдут персонажей народных сказок, былин, поверий. Тексты оформляются авторскими рисунками и декоративными элементами в народном стиле, - пояснили в правительстве города.

Также на пути установят деревянные резные фигуры животных, кормушки для птиц, указатели.

Новую экотропу планируется открыть уже в 2021 году. Она пройдет по старинному парку "Ближные дубки", созданному еще во времена Петра Первого, через участки широколиственных лесов и по побережью Финского залива. Общая протяженность маршрута около 2,2 километров.