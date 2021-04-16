Погода в Петербурге не дотянет до температурного рекорда 101-летней давности

16 апреля в Петербурге было солнечно, но не слишком тепло. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Солнечная, но не слишком теплая погода ждет жителей Петербурга и Ленинградской области 16 апреля. Погода не побьет температурный рекорд, который в городе держится уже более 100 лет.

- Самое теплое в истории наблюдений 16 апреля в Петербурге было больше века назад — в 1920 году, когда столбики термометров показали +22. А холодней всего было в 1946-м, когда было -8 градусов, - пишет «Мойка 78».

По прогнозу метеорологов, в наступившую пятницу в Петербурге ожидается температура +11…+13 градусов, в Ленинградской области будет +9…+14. Ветер северо-восточный, скоростью 5-10 метров в секунду, с резкими порывами.

- Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 мм ртутного столба, что существенно выше нормы, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.