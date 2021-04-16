КАД частично перекроют на 10 дней у развязки с Пискаревским проспектом

Участок внутреннего кольца КАД частично перекроют на десять дней. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

На 10 дней будет частично перекрыто движение по внутреннему кольцу КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом. Из-за дорожных работ здесь закроют две из четырех полосу движения. Автомобилистов призывают к внимательности.

- В связи с производством работ по замене сборных, открытых лотков в разделительной полосе дороги, в период с 19 по 29 апреля 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Чтобы закончить работу как можно быстрее, дорожные службы намерены трудиться круглосуточно. Водителей убедительно просят соблюдать установленные ограничения и не превышать скорость на участке с ремонтом.

Информация о работах будет выведена на электронные табло трассы, ремонтники также выставят знаки и пластиковые барьеры.