На региональных дорогах Ленобласти начался второй этап весенней просушки

Движение грузовиков ограничено в Ленобласти из-за просушки дорог. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дорожные службы Ленинградской области начали масштабную работу по поимке нарушителей. Ловят тяжелые грузовики, которые разбивают колесами региональные грунтовые дороги, закрытые на просушку.

- Передвижные посты весового контроля продолжают задерживать любителей ездить с перегрузом, а тяжелая техника рушит нелегальные съезды для тяжелых лесовозов, - сообщает пресс-служба «Ленавтодора».

Напомним, что с 15 апреля на региональных дорогах 47 региона начался второй этап весенней просушки: движение большегрузов ограничено в Бокситогорском, Тихвинском, Подпорожском и Лодейнопольском районах.

В остальных районах Ленобалсти режим просушки действует с 1 апреля. Штраф за перегруз машины составляет до 400 тысяч рублей, а задержанные грузовики отправляют на штрафстоянки.